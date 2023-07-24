هرتسوغ يبحث مع نتنياهو التوصل لاتفاق حول التعديلات القضائية

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستشفى "شيبا" في منطقة تل هشومير، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

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وقالت صحيفة "هآرتس" أمس الأحد، إن هرتسوغ "توجه فور وصوله من زيارة كان يقوم بها في الولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل، الموجود فيه نتنياهو لبحث إمكانية التوصل لتوافق في ظل الأزمة الحالية".

وشهدت إسرائيل تظاهرات غير مسبوقة شارك فيا مئات الآلاف، احتجاجا على استمرار خطة التعديلات القضائية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

تجدر الإشارة إلى خضوع نتنياهو أمس الأحد لعملية زرع جهاز كشف نبضات القلب ناجحة، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى اليوم الاثنين.

المصدر: هآرتس