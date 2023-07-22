أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة أوديسا، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن حالة تأهب تحذيرا من غارة جوية.

وكتبت وكالة "يونيان" في قناتها على "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في أوديسا".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في منطقتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا.

وفي ليلة 17 يوليو، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، ما أدى إلى مقتل شخصين وتضرر طريق السيارات من الجسر، فيما فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي"، كما توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد من روسيا.

وفي وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية على مخازن الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيّرة، فضلا عن مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولايف.

المصدر: نوفوستي