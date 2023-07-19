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إعلام أوكراني: دوي انفجار قوي في مدينة لفوف

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إعلام أوكراني: دوي انفجار قوي في مدينة لفوف
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا قويا سمع دويه في مدينة لفوف، فيما لم تنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المنطقة.

وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجار قوي في مدينة لفوف". وقالت وكالة "أونيان": "لم يتم الإعلان عن إنذار من الغارات الجوية في المنطقة".

وفي وقت سابق، أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، انطلاق صافرات الإنذار في عدد من المقاطعات الأوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

ووفقا لبيانات الخريطة، انطلق الإنذار في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا، بنفس الوقت عند الساعة 22:32 بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

المصدر: RT

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