أعلن مدير المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية أوليغ تشيخوف، أن سلاح الجو الروسي دمّر 10 تجمعات لقوات كييف على محور زابوروجيه.

وقال تشيخوف: "استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط لتجمع القوى البشرية والأسلحة الأوكرانية في مناطق بياتيخاتكي، وربوتينو، وبريوتنوي" بمقاطعة زابوروجيه.

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وأشار تشيخوف إلى أن سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في بلدة ميرني، وصد هجوما أوكرانيا قرب مدينة روبوتينو.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي