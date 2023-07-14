زاخاروفا تعليقا على تصريح أممي: طالما أصبحتم بهذه الدقة فمن برأيكم يقصف محطة زاباروجيه؟

نفت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وجود أي أدلة على أن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ الأربعاء، سقط في المنطقة الاقتصادية الحصرية الروسية.

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وفي إشارة إلى تصريح صدر عن مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري قال فيه إنه خلال الإطلاق الأخير سقط صاروخ باليستي لكوريا الشمالية في بحر المنطقة الاقتصادية الروسية، ذكرت زاخاروفا أنه لم تعلق روسيا ولا كوريا الشمالية على هذه المعلومات.

وتابعت: "أولا، في الوقت الحالي لا توجد بيانات تثبت سقوط الصاروخ في منطقتنا الاقتصادية الحصرية".

وأضافت ساخرة: "ثانيا، فإن قدرة الأمم المتحدة على تحديد اتجاه تحليق الصاروخ أمر يبعث على الأمل. وبالنظر إلى هذه الدقة والسرعة، نأمل في الحصول من الأمانة العامة (للأمم المتحدة) على إجابة طال انتظارها على السؤال: من هو الذي يقصف محطة زابوروجيه الذرية؟".

وحذرت موسكو مرارا من أن القوات الأوكرانية تستهدف بانتظام محطة زابوروجيه الذرية، الواقعة تحت السيطرة الروسية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية كبرى تتطال تداعياتها مناطق واسعة في أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة.

المصدر: RT