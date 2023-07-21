حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

يُتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو، حيث ستشمل الذخيرة وناقلة الجند المدرعة "سترايكر".

وبحسب مصادر وكالة "رويترز" بين المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تقدم الأسلحة من مخازن البنتاغون، حيث ستشمل الحزمة "عدة ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر" ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى "ناساماس"، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وراجمات الصواريخ "هيمارس"، كما ستنقل الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

وتشير الوكالة إلى أن السلطات الأمريكية قد تغير تكوين الحزمة، لكن "رويترز" ذكرت أنها لن تشمل الذخائر العنقودية.

وفي 20 يوليو، ذكرت شبكة CNN أن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لفائدة كييف هذا الأسبوع.

المصدر: تاس