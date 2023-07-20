CNN: واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لكييف

أفادت قناة CNN بأن الولايات المتحدة قد تعلن هذا الأسبوع عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

تتضمن الحزمة الجديدة صواريخ إضافية لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS قصيرة ومتوسطة المدى، ولأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، ولراجمات الصواريخ "هيمارس"، كما ستشمل الحزمة، إلى جانب الصواريخ، قذائف مدفعية أخرى، إضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات، وأسلحة خارقة للدروع، بما في ذلك أنظمة صواريخ "جافلين"، وأنظمة صواريخ TOW المضادة للدبابات.

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وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تسليم الذخائر العنقودية في إطار هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، فيما قال مسؤولون إن الحزمة لا تزال قيد التفاوض، ومضمونها عرضة للتغيير.

وكان "البنتاغون" قد أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار لكييف، شملت ذخائر لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى لمنظومات NASAMS، وقذائف مدفعية عيار 152 ملم، ومعدات لإزالة الألغام، وأنظمة صواريخ TOW المضادة للدبابات، وطائرات مسيرة انتحارية Phoenix Ghost، وذخائر Switchblade، وذخائر جوية دقيقة التوجيه، ومعدات لمجابهة الطائرات المسيرة وكشف معدات الحرب الإلكترونية.

المصدر: تاس