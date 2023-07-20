هنغاريا تستفسر عن مصير 10 ملايين يورو ضاعت بين حوالات الاتحاد الأوروبي لكييف

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو، إن حكومته باتتظار تقرير مفصل يوضح وجهة الأموال التي حولها الاتحاد الأوروبي لكييف، إلى جانب مليارات الدولارات التي أنفقها لتسليح أوكرانيا.

وأضاف: "بروكسل تريد تخصيص 20 مليار يورو جديدة لإمدادات السلاح لأوكرانيا. ومن المتوقع اليوم أن نشهد ضغوطا كبيرة في مجلس وزراء الخارجية في بروكسل للموافقة على هذا الاقتراح، لكن الموقف الهنغاري لا يزال واضحا.. نحن ننتظر تقريرا مفصلا عن أكثر من 10 ملايين يورو أرسلت إلى أوكرانيا في وقت سابق".

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يشار إلى أن هنغاريا عارضت باستمرار منذ بداية الأزمة الأوكرانية فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وفي مارس 2022، أصدر برلمان هنغاريا مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي