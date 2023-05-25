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زيجارتو: واشنطن تحصد مزايا اقتصادية تنافسية على حساب أوروبا بسبب النزاع في أوكرانيا

أخبار العالم

زيجارتو: واشنطن تحصد مزايا اقتصادية تنافسية على حساب أوروبا بسبب النزاع في أوكرانيا
Legion-Media
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أكد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو، أن النزاع الأوكراني والعقوبات على روسيا أعطيا شركات التجارة الأمريكية مزايا كبيرة في مقابل الشركات الأوروبية.

وصرّح الوزير زيجارتو بذلك اليوم الخميس، بعد الاجتماع في بروكسل مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الذين يناقشون قضايا التنمية الاقتصادية والإقليمية.

يشار إلى أن الاجتماع المذكور تناول المشاكل المحيطة بمسألة تعاون الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والصين.

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وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية إلى أن "الإجراءات الوطنية" الحمائيّة التي اتخذتها إدارة جو بايدن منحت مكانة مميّزة للشركات الأمريكية، وفي المقابل وجدت الشركات الأوروبية نفسها في وضع سيء للغاية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأردف في هذا الجانب: "رد الفعل الأمريكي (على النزاع الأوكراني) كان جيدا لجميع الشركات الأمريكية، بينما كان رد الفعل الأوروبي سيئا على جميع الشركات الأوروبية".

وأكد زيجارتو أن "الشركات الأوروبية تقف حاليا في وضع تنافسي سيء للغاية مقارنة بالشركات الأمريكية وذلك بسبب التباينات في الاستجابة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية" للنزاع الأوكراني والعقوبات وعواقب هذه الأحداث على الاقتصاد العالمي.

المصدر: تاس

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