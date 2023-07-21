نيوزيلندا.. إصابة مواطن صيني في إطلاق النار بأوكلاند
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqbe
أعلن متحدث باسم القنصلية العامة الصينية لدى أوكلاند عن إصابة مواطن صيني في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا.
وأوضح المتحدث أن حالة المصاب مستقرة، لافتا إلى أن شرطة أوكلاند أبلغت القنصلية بعد ظهر اليوم بشأن وضعية المصاب، فيما توجه مسؤولو القنصلية إلى المستشفى للتعرف على الحالة والملابسات وفق ما نقلته وكالة "شنيخوا".
وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس، عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المسلح، وإصابة ستة آخرين، بينهم ضابط شرطة.
وصرحت الشرطة المحلية في وقت سابق في اليوم نفسه، بعدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا صينيين.
المصدر: "شينخوا"