زيلينسكي: جسر القرم هدف أوكرانيا الذي يجب تحييده

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال حديثه في منتدى "آسبن" الأمني، بأن جسر القرم بمثابة "هدف" أوكرانيا الذي يجب تحييده، فضلا عن "العودة" إلى شبه الجزيرة.

وقال زيلينسكي: ​​"من الواضح أن هذا هو هدفنا. ويجب تحييد كل هدف يجلب الحرب، وليس السلام"، كما تحدث عن "هدف" نظام كييف بـ"العودة الكاملة" لشبه جزيرة القرم، التي أصبحت في عام 2014 جزءا من روسيا بعد استفتاء.

وفي ليلة 17 يوليو الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض في الساعة 3:05 فجرا لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان، حيث ذكرت اللجنة أنه أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.

وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب الحادث، حيث أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

وكتب عبر "تلغرام" في الساعة 4:21 فجرا: "تم إيقاف حركة المرور على جسر القرم، حيث وقع هناك حادث طارئ في منطقة العمود الحامل رقم 145"، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون وجميع الخدمات المعنية تعمل في المكان.

المصدر: نوفوستي