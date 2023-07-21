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أردوغان يزور فنزويلا قريبا

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أردوغان يزور فنزويلا قريبا
Globallookpress Turkish Presidency/XinHua
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة لفنزويلا.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي في اسطنبول، اليوم الجمعة: "سنواصل عملنا على التحضير لزيارة الرئيس لفنزويلا خلال الفترة القادمة".

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وأضاف الوزير أن زيارته لفنزويلا على جدول الأعمال أيضا، في سياق التحضيرات لزيارة أردوغان.

ولم يحدد وزير الخارجية التركي أي مواعيد محتملة لزيارة أردوغان لفنزويلا.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد زار كلا من تركيا والسعودية في يونيو الماضي، حيث أعلن في ختام الزيارتين "إقامة الجسور" في المجالات الاستراتيجية مع أنقرة والرياض.

المصدر: نوفوستي

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