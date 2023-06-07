مادورو يعلن "إقامة الجسور" مع تركيا والسعودية في المجالات الاستراتيجية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن زيارتيه لتركيا والسعودية نجحتا بـ "إقامة الجسور" في المجالات الاستراتيجية بين فنزويلا والبلدين.

وكتب مادورو على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "جدول أعمالنا الدولي في تركيا والسعودية الصديقتين كان ناجحا تماما وسمح بإقامة جسور متينة للتعاضد والتبادل في المجالات الاستراتيجية".

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وأضاف: "نحن ثابتون في الاتحاد والتعاون في العالم الجديد".

وكان الرئيس الفنزويلي قد حضر الأسبوع الماضي مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم قام بزيارة رسمية للسعودية، حيث أجرى مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: تاس