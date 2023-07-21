الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية

أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة بشأن التقارير التي تتحدث عن استخدام قوات كييف للذخائر العنقودية.

وقال دوجاريك: "لقد رأينا هذه التقارير التي تثير قلقا كبيرا. وكما قلنا سابقا، يجب أن تكون الأسلحة من هذا النوع أمرا من الماضي، ويجب عدم استخدامها".

وأقر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، بأن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال إن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية "على نحو سليم وفعال"، زاعما أنها أصبحت "مؤثرة" على التشكيلات الدفاعية الروسية.

ونقلت قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات كييف بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم المضاد.

وقال أحد المسؤولين للقناة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر تحديثات من القوات الأوكرانية حول مدى فعالية استخدام الذخائر في ساحة المعركة.

المصدر: RT + تاس