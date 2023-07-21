بالفيديو.. أول لقطات تنشر لاستخدام للقنابل العنقودية من قبل القوات الأوكرانية

نشرت قنوات "تلغرام" روسية مشاهد تظهر أول استخدام للقنابل العنقودية من قبل قوات كييف، بعد حصولها عليها مؤخرا من الولايات المتحدة، رغم استنكار الخطوة من قبل عدد كبير من الدول.

وتظهر اللقطات تساقط عدد كبير من القنابل وانفجارها في مساحة شاسعة، مع تعليقات تشير إلى أنه "في ظل غياب الطيران ونقص الأسلحة، بدأ نظام كييف باللجوء إلى استخدام هذا النوع المحرم من الأسلحة، متجاهلا أن روسيا حذرت من أنها سترد بالمثل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديث مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" إن "روسيا سترد بالمثل في حال استخدام ذخائر عنقودية ضدها".

وأشار بوتين إلى أن نقص القنابل لدى الغرب هو ما دفع بالولايات المتحدة لإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية، مؤكدا فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT