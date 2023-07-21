نائب المندوب الروسي: خط الأمونيا الذي دمرته كييف كان مهما للأمن الغذائي والأمم المتحدة صمتت
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن صفقة الحبوب حادت عن أهدافها الأولية، وتحولت إلى أعمال تجارية بحتة.
وإليكم أبرز ما جاء في كلمة الدبلوماسي الروسي:
بوليانسكي: مبادرة الحبوب حادت عن هدفها الأولي وتحولت إلى عملية تجارية بحتة
بوليانسكي: العقوبات الغربية أدت لفقداننا عددا من عملائنا الذين لم تتكيف أنظمتهم المصرفية مع العقوبات
بوليانسكي: كل السفن المتجهة للبحر الأسود والموانئ الأوكرانية سنعتبرها ناقلات للبضائع العسكرية
بوليانسكي: مستعدون لبحث إمكانية العودة لصفقة الحبوب في حالة استيفاء الشروط المحددة
بوليانسكي: نطالب برفع حقيقي وليس نظري للعقوبات على إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية للأسواق العالمية
بوليانسكي: نطالب بحل القضايا المتعلقة باستئجار السفن والتأمين على شحنات صادرات روسيا الغذائية
بوليانسكي: نطالب بإلغاء تجميد الأصول الروسية المرتبطة بالإنتاج الزراعي
بوليانسكي: يجب رفع العقبات أمام توفير المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة الروسية
بوليانسكي: نطالب باستئناف الطبيعة الإنسانية الأولية لصفقة الحبوب وأن تكون لصالح الدول الفقيرة
المصدر: RT