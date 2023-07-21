الجيش الروسي يوجه ضربة صاروخية بحرية دقيقة لقوات كييف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية بحرية دقيقة لمواقع أوكرانية استخدمتها قوات كييف في شن هجمات إرهابية بالمسيّرات.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:
- دمرت قواتنا ليلة الجمعة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، مواقع للقوات الأوكرانية تم فيها التحضير والإعداد لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات هجومية.
- صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك
- في محور دونيتسك، تم صد تسع هجمات معادية بنجاح، وتصفية 185 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 وD30.
- في محور كراسني ليمانسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات معادية في لوغانسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 100 جندي وتم تدمير مدافع هاوتزر D-20 وD-30.
- في محور جنوب دونيتسك تم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه ومستودعي ذخيرة للواء 23 واللواء البحري 36 والقضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر D-20، ورادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع
في محور كوبيانسك تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع والقضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B وD-20 ومدفعين من طراز D-30 ورادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.
في محور خيرسون تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير رادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع
اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 16 صاروخ HIMARS كما وأسقطت 14 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك.
المصدر: RT