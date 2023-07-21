الجيش الروسي يوجه ضربة صاروخية بحرية دقيقة لقوات كييف

في محور كوبيانسك تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع والقضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B وD-20 ومدفعين من طراز D-30 ورادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.