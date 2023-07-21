نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني (صور)
وزارة الدفاع الروسية
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بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية حجة الله قريشي، التعاون العسكري والأمن الإقليمي والوضع الدولي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أجرى اليوم نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة بجمهورية إيران الإسلامية العميد حجة الله قريشي".
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا التعاون العسكري، والعسكري التقني، وتبادلا وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والوضع الدولي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية