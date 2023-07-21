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نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني (صور)

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نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني (صور)
وزارة الدفاع الروسية
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بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية حجة الله قريشي، التعاون العسكري والأمن الإقليمي والوضع الدولي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أجرى اليوم نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة بجمهورية إيران الإسلامية العميد حجة الله قريشي".

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وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا التعاون العسكري، والعسكري التقني، وتبادلا وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والوضع الدولي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية 

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