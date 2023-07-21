الرئيس الإسرائيلي يكشف سبب قلق الإدارة الأمريكية

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربت عن قلقها من أن تقييد حجة المعقولية، لن يكون آخر بند في التعديلات القضائية.

وقال هرتسوغ أنه "حتى الآن هناك جهود لإيجاد حل، وآمل أن تكون الطبقة السياسية، منفتحة على ذلك"، مشيرا إلى أن "كبار مسؤولي إدارة بايدن، أعربوا عن قلقهم من أن تقييد حجة المعقولية، لن يكون آخر بند في التعديلات القضائية، تشرعها الحكومة الإسرائيلية"، التي قد تتخذ خطوات إضافية، فور تشريع قانون يُقلّص حجة المعقولية، المزمع بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأوضح أن "هناك حبا بين الدولتين".

وأضاف: "أعداء إسرائيل، مخطئون بشأن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك بشأن الوضع الداخلي في إسرائيل"، مشددا على أن "العلاقات الحميمة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا جدال عليها".

واعتبر أن "أعداء إسرائيل يسيئون تفسير الوضع، ويعتقدون أن إسرائيل تضعف. أعداؤنا يعانون من سوء التقدير، ولا يفهمون على ماذا ما تقوم الديمقراطية".

وعن موضوع رفض التطوّع في احتياط الجيش، قال إن "موضوع عدم الخدمة، يجب أن يُستبعد من النقاش السياسي".

المصدر: i24 news