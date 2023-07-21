مدير CIA: الصين لم تتخذ قرارا بشأن تايوان بعد

صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، بأنه يعتقد أن الصين لم تتخذ بعد أي قرار بشأن استخدام القوة من أجل اجتياح تايوان.

وقال بيرنز خلال مؤتمر آسبن للأمن، يوم الخميس: "لست على قناعة بأنها اتخذت هذا القرار. وأعتقد أنه حتى اليوم، يشكك الرئيس الصيني شي جين بينغ، وجيش التحرير الشعبي الصيني، في القدرة على تحقيق النجاح بثمن مقبول في حال الاجتياح الواسع النطاق لتايوان".

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وفي معرض تعليقه على التقارير التي تروج لتكليف الرئيس شي جين بينغ جيش بلاده بالاستعداد لإعادة تايوان بحلول عام 2027، قال بيرنز إن "هذا لا يعني أن النزاع قريب أو حتمي".

وأضاف: "أعتقد فقط أنهم يجب أن يكونوا على استعداد".

وكانت الخارجية الصينية قد صرحت في وقت سابق، بأن واشنطن تستخدم الأساطير حول التهديد الصيني كذريعة للمزيد من التسليح والحفاظ على الهيمنة العسكرية.

المصدر: تاس