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البنتاغون يعلن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز

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البنتاغون يعلن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز
AP Pool/ Jason Reed
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أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها في مضيق هرمز بسفينتين هجوميتين برمائيتين بدعوى حماية الملاحة الدولية من التهديد الإيراني.

ووفقا للبنتاغون، ستعمل السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" والسفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس كارتر هال" في المنطقة جنبا إلى جنب مع المدمرة "يو إس إس توماس هوندر" وطائرات "إف–16" و"إف–35"، التي تم الإعلان عنها سابقا.

ووصف البنتاغون القرار بأنه "رد على محاولات إيران الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة"، حيث تتهم الولايات المتحدة قوات البحرية الإيرانية بتزايد حالات اعتراض السفن التجارية في مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي.

المصدر: نوفوستي

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