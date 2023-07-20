الولايات المتحدة تحرم إيران من استضافة فعالية للملاحة البحرية

أعلن متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية أن جهازها التنفيذي صوت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة فعالية للملاحة البحرية في أكتوبر المقبل استجابة لاقتراح أمريكي.

وستفاقم هذه الخطوة على الأرجح التوتر بين واشنطن وإيران بعد أن حاولت طهران احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي تديرها شركة النفط الأمريكية "شيفرون" هذا الشهر في مياه الخليج الدولية.

وعرضت إيران استضافة فعالية في طهران للشحن البحري في أواخر أكتوبر من هذا العام، لتكون موازية ليوم الملاحة البحرية العالمي الذي تستضيفه المنظمة البحرية الدولية، حيث كان المجلس قد قبل الطلب في جلسته عام 2015، فيما اقترحت الولايات المتحدة، في ورقة عمل قُدمت إلى المجلس الذي يجتمع هذا الأسبوع، إلغاء القرار.

وقالت الولايات المتحدة في الورقة التي شاركت في رعايتها بريطانيا "في العامين الماضيين، هاجمت إيران أكثر من 20 من سفن الأنشطة التجارية أو تحرشت بها أو احتجزتها". وأضافت "احتجزت إيران أو حاولت احتجاز سفن تجارية دون سبب أو تحذير أو تفسير مسبق".

وأشارت الورقة إلى أن إيران أطلقت النار على "ريتشموند فوياجر" باستخدام الذخيرة الحية "مما هدد حياة البحارة على متنها"، وهو ما دفع أيضا إلى التقدم بالاقتراح.

وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن غالبية من الدول الأعضاء في المجلس الذي يضم أربعين دولة صوتت لصالح المقترح الأمريكي يوم الخميس، مما يعني إلغاء قبول العرض الإيراني.

وقالت البحرية الأمريكية في يوليو إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين، إحداهما "ريتشموند فوياجر" التي تديرها "شيفرون" في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة صادرت في أبريل، نفطا إيرانيا مُحملا على ناقلة في البحر في عملية لإنفاذ العقوبات. وجاء في بيانات لتتبع السفن يوم الخميس أن الناقلة راسية خارج ميناء هيوستن.

وقال قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن طهران سترد على أي شركة نفط تقوم بتفريغ النفط الإيراني من ناقلة محتجزة، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

المصدر: رويترز