السويد.. موميكا يصب مزيدا من الزيت على النار ويمزق القرآن والعلم العراقي وصور شخصيات دينية (فيديو)

أقدم سلوان موميكا مجددا على تمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

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وتزامنت هذه الخطوة مع قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، وبعد ساعات على حرق السفارة السويدية في العاصمة العراقية.

وعبر مجلس النواب العراقي في بيان له عن أسفه عما حصل أمام السفارة العراقية في سويد، معربا عن تأييده الإجراءات الحكومة.

وقال رئيس المجلس: "نعبر عن غضبنا ورفضنا القاطع لما جرى هذا اليوم من حماية وترخيص من قبل السلطات السويدية لعملية الإهانة العلنية لمقدسات المسلمين والتجاوز على حرمة القرآن الكريم".

وأضاف: "نؤيد قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما نؤازر هذا الإجراء مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة مقدسات الأديان".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عن تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية، وذلك "لسماح دولتها بحرق والمصحف الشريف والعلم العراقي".

وأفادت مصادر حكومية عراقية، بأن الحكومة قررت تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن. وذكرت المصادر لـRT أن "بغداد ستحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات ضد عمليات حرق القرآن في السويد".

المصدر: RT