بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات وأفراد مرتبطين بـ"فاغنر" في إفريقيا الوسطى ومالي

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وجهات مرتبطة بنشاط قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومالي.

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وأعلنت عن ذلك الحكومة البريطانية في بيان لها اليوم الخميس، جاء فيه أن المدرجين على قائمة العقوبات "متهمون بانتهاك القانون الإنساني الدولي، لاسيما في الهجمات المتعمدة على المدنيين" حسب زعمها.

وأضافت اسم فيتالي بيرفيليف رئيس مجموعة "فاغنر" في جمهورية إفريقيا الوسطى، وألكسندر إيفانوف، وألكسندر مالوليتكو، وقسطنطين بيكالوف، ودميتري سيتي على قائمة عقوباتها.

كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على كيانين قانونيين في جمهورية إفريقيا الوسطى هما: Sewa Security وLobaye Invest Sarlu Services.

المصدر: نوفوستي