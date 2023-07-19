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زاخاروفا ترد على دعوة رئيس الاستخبارات البريطانية للروس

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زاخاروفا ترد على دعوة رئيس الاستخبارات البريطانية للروس
AP
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ردت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رئيس جهاز الاستخبارات  MI-6 البريطاني ريتشارد مور الذي دعا الروس إلى التعاون مع مؤسسته ووضع حد لـ"إراقة الدماء".

وفي منشور عبر "تلغرام"، أشارت زاخاروفا إلى أن مور قال في كلمة ألقاها اليوم في براغ، إنه "ليس أمام روسيا فرصة تذكر لاستعادة موقعها في أوكرانيا"، ودعا الروس إلى "القيام بما فعله الآخرون على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية والانضمام إلينا"، وأضاف: "أبوابنا مفتوحة دائما. سنتعامل مع عروضهم للمساعدة بحيطة ومهنية تشتهر بها خدمتنا، وستظل أسرارهم في أمان معنا دائما".

وكتبت زاخاروفا ردا على كلام مور: "لو كانت لدى روسيا "فرصة ضئيلة" لاستعادة مواقعها، لما كنت أنت، ريتشارد مور، تثير مثل هذه الجلبة. أما بالنسبة لـ"فتح الأبواب وحفظ الأسرار"، فربما كان هناك من يصدقكم ويثق بكم لو عرضتم سكريبال (حيّا على الملأ). فإنه أول من تقضون عليهم هم من وثقوا بكم واعتمدوا عليكم".

يذكر أن ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال، المدان في روسيا بتهمة الخيانة، ابنته يوليا تعرضا للتسمم في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس 2018، واتهمت لندن الدولة الروسية بالوقوف وراء الحادث، بينما نفت موسكو ذلك بشكل قاطع، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل يثبت المزاعم البريطانية.

المصدر: RT

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