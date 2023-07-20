الرئيس الصيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

وذكرت قناة "CCTV" أن الرئيس الصيني التقى كيسنجر في دار ضيافة قصر دياويوتاي في بكين. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المحادثات.

إلى ذلك التقى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين مع وزيرالدفاع الصيني، ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي.

وأعرب وزير الدفاع الصيني لي تشانغ فو، خلال لقائه كيسنجر أمس الأربعاء، عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتعزيز التنمية الطبيعية والمستقرة للعلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة.

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وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، طرح المبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة، مما يوضح المسار الصحيح للعلاقات الصينية الأمريكية في العصر الجديد.

من جهته أكد كيسنجر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع، الذي يرفض مقابلة ممثلي البنتاغون، أن "الصين والولايات المتحدة لا تستطيعان التعامل مع بعضهما كخصمين" وشدد على أن الحرب لن تؤدي إلى أي شيء مفيد لأي من الجانبين.

ودعا القادة الحاليين في البلدين إلى التحلي بالحكمة، كما دعا وزارتي الدفاع في البلدين إلى استئناف العلاقات الثنائية.

من جهته أشاد وانغ رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال استقباله كيسنجر أمس الاربعاء، بـ"مساهمة كيسنجر التاريخية في تنمية العلاقات الصينية الأمريكية"، مضيفا أنه حتى الآن يلعب "دورا لا غنى عنه في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين".

وشدد وانغ على أن "الصين تعتز بصداقتها مع الأصدقاء القدامى" ولفت إلى أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه الصين "تفتقر إلى حكمة كيسنجر وشجاعة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون".

وحذر وانغ من أن الولايات المتحدة يجب أن تنأى بنفسها عن الانفصاليين التايوانيين إن أرادت الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان.

ووصل كيسنجر الذي احتفل بعيد ميلاده المئة في مايو إلى الصين حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الصين.

المصدر: "فيدوموستي" و"شينخوا"