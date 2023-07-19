مقتل 600 ونزوح 345 ألفا منذ بداية العام.. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف بالكونغو الديمقراطية

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد العنف في الكونغو الديمقراطية بشكل كبير، ومقتل 40 مدنيا في 3 أيام، وأكثر من 600 وتشريد 345 ألفا في إيتوري حتى الآن منذ بداية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان يوم الثلاثاء: "ندين بشدة هذا العنف وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومسؤوليات حقوق الإنسان".

وجاء هذا البيان في أعقاب هجومين في شمال شرقي البلاد أسفرا عن مقتل ما يقرب من 20 شخصا.

ويحتدم الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية منذ عقود حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة من أجل السيطرة على الموارد المعدنية القيمة وبعضها لحماية مجتمعاتها. كما تتكرر عمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الجماعات المتمردة، وقد أدى العنف إلى نزوح جماعي للاجئين.

وغالبا ما تؤدي مثل هذه الهجمات إلى اقتلاع مجتمعات بأكملها، ويفر العديد من السكان إلى مواقع النزوح القريبة غير المجهزة لاستقبالهم، مما يضاعف الوضع المتردي أصلا. وقد تم تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة للكونغو الديمقراطية بنسبة 30 بالمائة فقط.

المصدر: أ ب