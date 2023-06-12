الكونغو..  46 قتيلا في هجوم استهدف مركزا لإيواء النازحين

لقي 46 شخصا مصرعهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، عقب مهاجمة مسلحين مركزا لإيواء النازحين ليل الأحد على الاثنين في مدينة إيتوري، شمال شرق الجمهورية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصاد محلية، يشتبه بأن المهاجمين ينتمون لإحدى الميليشيات في الجمهورية.

وأشار أحد البرامج التلفزيونية المحلية في الجمهورية، إلى مقتل 46 شخصا على الأقل في مخيم "لالا" للنازحين في إقليم دجوغو، ونوه أحد قادة المجتمع المدني بأن من بين القتلى 23 طفلا.

واتهم الزعيم المحلي في إقليم دجوغو ريتشارد ديدا لينغا، ميليشيا كوديكو بتنفيذ الهجوم الذي وقع الساعة الثانية فجرا.

وقال قائد آخر في الإقليم يدعى ديزيريه مالو درا، إن العديد من المواطنين "ماتوا حرقا في منازلهم، وإن آخرين قتلوا بالسواطير".

ومن جانبها تؤكد ميليشيا كوديكو أنها تدافع عن مصالح قبيلة لندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش.

المصدر: أ ف ب