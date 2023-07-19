أسطورة الكاتيوشا: "سلاح ستالين" الذي أرّق النازيين في الحرب العالمية ونهاية مأساوية لمبتكره

وقف إريك لانغيماك، مبتكر قاذفة صواريخ "كاتيوشا BM-13"، على أصول صناعة الصواريخ المحلية وكان بإمكانه تحقيق اختراق في علوم الفضاء لولا إعدامه بتهمة تجسس زائفة.

صرح بذلك ميخائيل مياغكوف، المؤرخ والمدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي".

قبل 125 عاما بالضبط، في 20 يوليو 1898، ولد إريك لانغيماك (1898-1938) - أحد مطوري قذائف "آر إس – 28" و"آر إس -132"، التي أصبحت من أهم الصواريخ الأسطورية "كاتيوشا" (قاذفة صواريخ بي إم -13) - "سلف" كل مدفعية الصواريخ السوفيتية والروسية. وفي المجموع، تم تصنيع 11 ألف منظومة خلال سنوات الحرب.

وقال مياغكوف: "مصير لانغيماك، للأسف كان مأساويا. في بداية عام 1938، تم اعتقاله بناء على إدانة كاذبة، في نفس الوقت الذي تم فيه اعتقال زملائه المصممين المشهورين فالنتين غلوشكو، وسيرغي كوروليف وكثيرين آخرين. فقط بسبب جنسيته تم التشهير به على أنه جاسوس ألماني وحُكم عليه بالإعدام. لولا وفاة صاحب الـ 39 عاما فقط، لكان بإمكانه تحقيق اختراق في تكنولوجيا الفضاء السوفييتية".

وأكد المؤرخ أن لانغيماك، أثناء عمله في معهد أبحاث الطائرات المعروف باسم "إن إي إي – 3"، لم يكن مهتما فقط بالقذائف العسكرية، بل فكر أيضا في إنشاء محركات صاروخية يمكن استخدامها للأغراض السلمية، وفي المقام الأول استكشاف الفضاء.

وأضاف، "من الجدير بالذكر أن لانغيماك هو من استخدم لأول مرة في العلوم الروسية كلمة "رواد الفضاء". وشدد مياغكوف، على أنه كان يعتقد أنه يجب أيضا تكييف تقنيات الصواريخ للأغراض السلمية - لإطلاق الصواريخ في الفضاء مع وجود شخص على متنها.

وفي حديثه عن مساهمة مبتكر "كاتيوشا" في العلوم المحلية، ذكر المؤرخ أنه بالتعاون مع أحد مؤسسي صناعة الصواريخ والفضاء السوفيتية، فالنتين غلوشكو، كتب لانغيماك أول كتاب في الاتحاد السوفيتي، والذي لخص التجربة تصميم الصواريخ السائلة والصلبة بعنوان "الصواريخ: أجهزتها وتطبيقها" (1935).

"جهاز ستالين"

لم يتم استخدام الصواريخ التي طورها المهندس لأول مرة مع قاذفة "كاتيوشا"، ولكن مع مقاتلات "إي – 16" خلال معركة "خالخين غول" عام 1939. بعد ذلك، في إحدى المعارك، دمرت هذه الصواريخ ثلاث طائرات يابانية، وكان ذلك أول انتصار حققته قذائف "آر إس – 28" و"آر إس -132" للجيش الأحمر.

وكان القدر، أن المخترع لم يكن متجها لرؤية عمل "من بنات أفكاره الرئيسية": لأول مرة، تم استخدام "كاتيوشا" بواسطة بطارية الكابتن إيفان فليروف في 14 يوليو 1941، على تجمع للآليات الألمانية في أورشا (الآن منطقة فيتيبسك في بيلاروس). لقد تركت هذه الضربة انطباعا "صادما" لدى النازيين.

وقال المؤرخ: "عندما كنت أعمل بوثائق ألمانية، أتيحت لي الفرصة لقراءة انطباعات النازيين عن العمل عليها "كاتيوشا". كتب بعض الجنود الألمان في رسائلهم من وقت معركة موسكو أنهم "يستلقون بلا حراك" و"سلاح ستالين" يسبب لنا خسائر فادحة".

وشدد مياغكوف على أن القيادة العسكرية السوفيتية راهنت بشكل خاص على استخدام المدفعية الصاروخية - فقد كانت تابعة مباشرة للقيادة العليا. تم تعويض الدقة المنخفضة لقذائف الهاون ذات الدفع الصاروخي بنيران كثيفة - قامت فرقة "كاتيوشا" بحرث مواقع العدو في منطقة مماثلة للعديد من ملاعب كرة القدم.

وأوضح المؤرخ: "بأمر من مفوضية الدفاع الشعبية، كان لابد من استخدام "كاتيوشا" كجزء من فرقة، أي 12 منشأة من طراز بي إم – 13، ثم كان لكل منشأة 14 دليلا، أي في غضون ثوان قليلة تطلق آلة واحدة 14 صواريخ. إذا ضاعفنا هذا الرقم في 12، فسيتم الحصول على قوة الضرب هذه التي يمكن أن تدمر أجسام العدو على الأرض في منطقة تضم ملعبي كرة قدم أو ثلاثة".

في الهجوم والدفاع

منذ نهاية عام 1941، لم تكتمل أي عملية هجومية كبيرة للجيش الأحمر بدون استخدام "بي إم – 13"، وكانت فعالة أيضا في التصدي لهجوم العدو.

وقال المؤرخ: "خلال معركة ستالينغراد، كان مركز قيادة قائد الجيش 62 آنذاك، الجنرال فاسيلي تشويكوف، على بعد 300 متر فقط من مواقع العدو، لكن العدو لم يستطع الاقتراب منه، لأن الفضاء بين الطرفين المتعارضين كان "تحت نيران" قصفنا الصاروخي. بمجرد أن دخل العدو في المعركة، تطلق الكاتيوشا النار على هذه المنطقة، ويتراجع العدو بخسائر فادحة".

المصدر: نوفوستي