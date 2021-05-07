"كاتيوشا".. منتجو أشهر منظومة قتالية روسية يذكرون بسلاح النصر في الحرب العالمية الثانية

نشر مركز تشغيل منشآت البنية التحتية الأرضية لقطاع الفضاء بروسيا شريط فيديو حول قاذفة الصواريخ المتعددة "كاتيوشا"، أحد أشهر منتجاته الذي أسهم بقسط كبير في تحقيق النصر على النازية.

وذكر المركز أن معهد أبحاث منظومات الإطلاق التابع له، هو الذي قام بتصميم وتصنيع قاذفات الصواريخ المتعددة "كاتيوشا" والذخائر لها، وأنه وضع خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) ما مجموعه 78 طرازا من منظومات "كاتيوشا".

За годы войны в Научно-исследовательском институте стартовых комплексов под руководством В.П.Бармина было разработано и создано 78 модификаций установок залпового огня «Катюша».

А первые "Катюши" отправились в свой первый бой из цехов нашего Центра Келдышаhttps://t.co/kSaXKCcuOH — РОГОЗИН (@Rogozin) May 7, 2021

أصبح هذا السلاح هو الأكثر انتشارا وشهرة في تاريخ القوات المسلحة لبلدنا، ورمزا حقيقيا للنصر.

المصدر: RT