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"كاتيوشا".. منتجو أشهر منظومة قتالية روسية يذكرون بسلاح النصر في الحرب العالمية الثانية

أخبار روسيا

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نشر مركز تشغيل منشآت البنية التحتية الأرضية لقطاع الفضاء بروسيا شريط فيديو حول قاذفة الصواريخ المتعددة "كاتيوشا"، أحد أشهر منتجاته الذي أسهم بقسط كبير في تحقيق النصر على النازية.

وذكر المركز أن معهد أبحاث منظومات الإطلاق التابع له، هو الذي قام بتصميم وتصنيع قاذفات الصواريخ المتعددة "كاتيوشا" والذخائر لها، وأنه وضع خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) ما مجموعه 78 طرازا من منظومات "كاتيوشا".

أصبح هذا السلاح هو الأكثر انتشارا وشهرة في تاريخ القوات المسلحة لبلدنا، ورمزا حقيقيا للنصر.

المصدر: RT

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