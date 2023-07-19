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فرنسا.. توقعات بتعديل وزاري يوم الخميس

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فرنسا.. توقعات بتعديل وزاري يوم الخميس
Globallookpress
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أفادت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفرنسية بأن تعديلا وزاريا متوقعا سيتم الخميس.

والاثنين قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطا منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في منصبها، وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في صفوف الفريق الحكومي.

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وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة فرانس برس أن التعديل الوزاري سيُعلن الخميس، بدون أن يحدد في أي وقت من اليوم.

كما أشار مسؤول في القصر الرئاسي إلى أن التعديل سيجري "على الأرجح" الخميس.

وأمضت رئيسة الوزراء وقتا طويلا في قصر الإليزيه الأربعاء بعد اجتماع خصّص للألعاب الأولمبية.

وبحسب المسؤول في القصر الرئاسي، تناولت النقاشات التعديل الوزاري.

وأفاد عدد من المستشارين الوزاريين بأن "الرئيس لا يريد تعديلا وزاريا كبيرا، تضغط رئيسة الوزراء لإجرائه".

وصرح مستشار في صفوف الغالبية بأن التعديل قد يشمل خمس أو ست وزارات.

المصدر: أ ف ب

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