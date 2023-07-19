الداخلية الفرنسية: إجمالي المعتقلين خلال أعمال الشغب في البلاد يبلغ 3.8 ألف شخص

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اعتقال حوالي 3.8 ألف شخص خلال أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد بعد مقتل شاب 17 عاما على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

وقال دارمانين في جلسات الاستماع في لجنة التشريع بالمجلس الوطني (مجلس النواب): "بالمجمل تم اعتقال حوالي 3.8 ألف شخص وتم إخراجهم من الشوارع ولم يتمكنوا من الاستمرار في إلحاق أضرار بالمواطنين والمباني".

كما أشار الوزير إلى أن "ثلث المعتقلين هم من المراهقين الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 17-18 سنة". وأضاف دارمانين أن "345 من مثيري الشغب اعتقلوا بعد انتهائها".

وفي وقت سابق، قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي إن 1056 مشاركا في التظاهرات حُكم عليهم بالسجن، وحُكم على 742 شخصا منهم بأحكام فعلية.

وقتل شرطي فرنسي في 27 يونيو الماضي، مراهقا بالغا من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في مدينة نانتير، وذلك بسبب رفضه الامتثال لمطالبهم، حيث شهدت عدة مدن فرنسية بعد الحادثة أعمال شغب واسعة النطاق طيلة أسبوع.

المصدر: RT + تاس