 
مباشر

فرنسا.. جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار (صور)

أخبار العالم

فرنسا.. جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار (صور)
Globallookpress
الشرطة الفرنسية في وجه متظاهرين خلال مسيرة بضواحي باريس لتكريم المراهق المقتول.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlk7

أكدت جدّة المراهق الضحية نائل، الذي قتل برصاص عنصر من الشرطة الفرنسية من مسافة قريبة الأسبوع الجاري، أن ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار.

والتقت RT بجدة المراهق البالغ من العمر 17 عاما، حيث أكدت أنّها لن تستجيب لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو من وزير الداخلية، مبررة ذلك بأنه ليس لديها ما تتبادله معهما، ومؤكدة أن المهم بالنسبة إليها أن يأخذ مقتل حفيدها نقطة لمراعاة ظروف الشباب أمثاله والحفاظ عليهم. 

إقرأ المزيد
فرنسا.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مشاركين في مسيرة تكريم مراهق قتله الأمن (فيديو)
فرنسا.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مشاركين في مسيرة تكريم مراهق قتله الأمن (فيديو)

ولفتت مراسلة RT أيضا إلى مشاهدتها خال وجدّة الضحية، وهما يقومان بحراسة متجر من السرقة، ويقولان إن الغضب على مقتل نائل أعمق من أن يتحول إلى أعمال شغب يتخللها النهب.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في وقت سابق من اليوم الخميس، خلال مسيرة بضواحي باريس لتكريم المراهق المقتول، حيث رشق عدد من المتظاهرين الشرطة بمقذوفات أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تبادر قوات الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

فرنسا.. جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار (صور)
Globallookpress
جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار.

فرنسا.. جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار (صور)
Globallookpress
جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار.

وشارك نحو 6200 شخص في التحرك، بحسب مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

فرنسا.. جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار (صور)
Globallookpress
جدّة الضحية نائل لـRT: ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا