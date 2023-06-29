فرنسا.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مشاركين في مسيرة تكريم مراهق قتله الأمن (فيديو)

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خلال مسيرة بضواحي باريس لتكريم مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، قتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة خلال الأسبوع الجاري.

ورشق عدد من المتظاهرين الشرطة بمقذوفات، أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تبادر قوات الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

🔴 Les CRS font usage de gaz lacrymogène : tensions en cours à #Nanterre. pic.twitter.com/qsn9xlYFPR — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

وشارك نحو 6200 شخص في التحرك، بحسب مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

🔴 Foule très importante à #Nanterre pour la marche blanche en hommage à #Nahel. pic.twitter.com/1ZB8UH2ZkC — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

وقالت مراسلة RT مساء اليوم الخميس، إن أعمال الشغب في مدينة نانتير استمرت مساء اليوم على خلفية مقتل المراهق الذي يدعى نائل على يد الشرطة الفرنسية أثناء توقيف مروري، مشيرة إلى أن المتظاهرين وعدوا بأيام غضب.

وأضافت أن أعدادا كبيرة من رجال الأمن استقدموا لردع الشباب الغاضب، موضحة أن تجمعات المحتجين تتعاظم رغم الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع.

وذكرت المراسلة أن العديد من السيارات حرقت في الشارع، مؤكدة أيضا أن المحتجين أضرموا النار في نقاط مختلفة في نانتير، ما جعل الدخان الأسود الكثيف يغطي سماء المكان.

🔴 Très nombreuses voitures incendiées dans les rues de #Nanterre. pic.twitter.com/MiZjeMNThG — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

🔴 Un feu est allumé dans un bâtiment. Tensions en cours à #Nanterre. pic.twitter.com/VYVNxoOM7g — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

🔴 Plusieurs policiers blessés à #Nanterre : situation sous haute tension. pic.twitter.com/QM70EPti9m — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

🔴 Charge des policiers contre jets de projectiles. La situation dégénère à #Nanterre. pic.twitter.com/rcbB5uW2AI — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

من جهتها، طالبت رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، في تعليقها على مقتل نائل، بـ"التهدئة والهدوء"، مؤكدة على "ثقتها بالشرطة المعبأة للحفاظ على النظام الجمهوري".

وصرحت رئيسة الحكومة بأن العدالة هي وحدها القادرة على إظهار الحقيقة.

المصدر: RT + أ ف ب