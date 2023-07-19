أعلن اللواء المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على حكم بلد في حالة نزاع عسكري، وعلى الأوكرانيين دعوته إلى الاستقالة.

وقال كريفونوس: "هذا الخطأ الفادح أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين وتدمير عدد هائل من المدن".

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وأكد أن جميع المشاكل بدأت عندما تمكن زيلينسكي من الوصول إلى السلطة لعدة سنوات. وعلى الرغم من كونه وحزبه يطلقون على أنفسهم خدم الشعب، فإنهم لا يدافعون عن مصالح الناس العاديين، بل يختبئون وراءهم لتحقيق أغراضهم الأنانية.

قال: "ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ يجب على الناس أن يطالبوا بتغيير السلطة".

واعتبر أن رئيس نظام كييف دمر كل آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو". والسبب الرئيسي في ذلك عدم رغبته في محاربة الفساد في البلاد.

المصدر: نوفوستي