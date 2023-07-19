بوتين يتحدث عن النخب الغربية الحاكمة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن النخب الغربية الحاكمة أساءت استغلال موقعها واحتكارها للسلطة.

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جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع مجلس المراقبين للمؤسسة غير الربحية "روسيا- أرض الفرص" في حديث مع الصحفية كريستل نيان كارين، التي انتقلت من فرنسا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2016 لتغطية الأحداث الجارية هناك.

وأشار بوتين إلى أن الأعمال العسكرية في دونباس لم تبدأ في فبراير 2022، وإنما عام 2014، حيث تابع: "أولئك الذين يفهمون هذا في الدول الأوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لا يريدون مثل هذا التطور في الأحداث. إلا أن من يسمى بالنخب الحاكمة، في رأيي، اغتصبوا السلطة وأساءوا استغلال مواقعهم واحتكارهم لها".

المصدر: نوفوستي