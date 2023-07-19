"ضبع أوروبا" أراد إشباع شهيته المفرطة عن طريق صيانة الدبابات المخصصة لأوكرانيا

رفضت ألمانيا إنشاء مركز خدمة في بولندا لصيانة وإصلاح دبابات ليوبارد الموردة إلى أوكرانيا لأن الجانب البولندي حاول رفع قيمة الصيانة اللاحقة عدة مرات.

أفاد بذلك مصدر مطلع على تفاصيل الموضوع وقال: "كان كل شيء جاهزا عمليا، وتم التوقيع على المستندات الأولية، واطلع الخبراء الألمان على القاعدة الفنية في بولندا وكانوا راضين عنها، لكن لم تتمكن الأطراف المعنية من الاتفاق على الأمور المالية".

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ووفقا له، أظهر الجانب البولندي "شهية مفرطة" فيما يتعلق بأجور العمل الذي سيتم تنفيذ لاحقا في مجال صيانة الدبابات الألمانية المسلمة لأوكرانيا.

وأضاف المصدر: "طبعا هناك قيمة مالية معينة لكل عملية تتم مع هذه الدبابات، وهذه التكلفة تتحدد من مكونات مختلفة. لكن اتضح أن التكلفة التي تريد بولندا الحصول عليها لقاء هذه العملية أو تلك، أعلى بكثير من تكلفتها في ألمانيا نفسها. هذا الفرق بلغ أحيانا ضعفين أو حتى 5 أضعاف. الألمان يعرفون جيدا التكلفة الحقيقية لكل عملية صيانة لذلك قرروا البحث عن مكان آخر لخدمة هذه الدبابات".

المصدر: نوفوستي