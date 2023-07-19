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بيسكوف: تم إبلاغ بوتين بالحريق في ميدان التدريب في القرم

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بيسكوف: تم إبلاغ بوتين بالحريق في ميدان التدريب في القرم
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه قد تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانفجارات التي وقعت في ميدان التدريب بشبه جزيرة القرم صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية اليومية لبيسكوف، حيث تابع: "بالطبع، تم إبلاغ الرئيس بذلك، حيث تواصل معه حاكم الجمهورية سيرغي أكسيونوف بسرعة. نعلم أن هناك حريقا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، ويتم استيضاح الأمر".

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وكان أكسيونوف قد أعلن صباح اليوم عن إغلاق طريق تافريدا السريع، فيما تخطط السلطات لإجلاء مؤقت للأشخاص من المنطقة المجاورة لميدان التدريب الذي طاله الانفجار في منطقة كيروفسكي، حيث يدور الحديث عن سكان أربعة مراكز سكنية، وحوالي ألفي شخص.

من جانبه ذكر أوليغ كريوتشكوف مستشار حاكم جمهورية القرم أنه تم وقف حركة المرور وإغلاق قسم من طريق تافريدا، خاصة من النقطة 118 كلم إلى النقطة 130 كلم.

المصدر: تاس

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