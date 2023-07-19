إعلام أوكراني: الحريق في القرم نتيجة عملية نفذتها الاستخبارات والقوات الأوكرانية

قال موقع "سترانا" الأوكراني، إن الحريق الذي اندلع في ميدان للتدريب في شبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء، تم بعملية دبرتها الاستخبارات الأوكرانية.

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في وقت سابق من اليوم، قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إنه تم وقف حركة المرور وإغلاق طريق تافريدا السريع للسيارات، بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب في منطقة كيروفسكي في شرق شبه الجزيرة الروسية.

ووفقا له، تخطط سلطات القرم لإجلاء مؤقت للأشخاص من المنطقة المجاورة لميدان التدريب في منطقة كيروفسكي، حيث وقع الحريق. وسيشمل الإجلاء أكثر من ألفي شخص.

المصدر: نوفوستي