الدفاع الروسية: مروحية روسية تدمر لغما أوكرانيا في البحر الأسود "فيديو"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير المروحية الروسية "كا-27"، التي تعمل مع سفينة الدورية "سيرغي كوتوف"، لغما أوكرانيا في البحر الأسود على بعد 180 كيلومتر شمال شرق مضيق البوسفور.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، التي نشرت فيديو لتدمير اللغم. وكانت سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، والتي كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 180 كيلومتر شمال شرق مضيق البوسفور، قد عثرت على لغم أوكراني، حيث قامت مروحية "كا-27" بتدميره بنيران المدافع الرشاشة.

وكانت أوكرانيا قد زرعت ألغاما بحرية في البحر الأسود يصل عددها إلى أكثر من 400 لغما وضعها البحارة الأوكرانيون المدربون من قبل الخبراء الأمريكيون قبالة سواحل عدد من موانئ البلاد، قبل أن تتسبب عواصف بحرية في إفلات بعض هذه الألغام من مراسيها، ما أدى إلى انجرافها إلى الجزء الغربي من البحر، وتحول هذه الألغام التائهة من سلاح دفاعي أوكراني، إلى "سلاح هجومي موجه ضد دول الناتو المطلة على البحر الأسود، وغيرها من ضيوف المنطقة".

ويشير الخبراء إلى أن أوكرانيا غير قادرة على إبطال مفعول الألغام التائهة التي تم اكتشاف بعضها عند سواحل بلغاريا ورومانيا وتركيا، وفي مضيق البوسفور

المصدر: نوفوستي