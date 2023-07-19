وكالة "تاس": دبابات "أرماتا" تشارك في العملية العسكرية الخاصة

استخدمت مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة أحدث دباباتها "تي – 14، أرماتا".

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية، وأوضح أن بضع دبابات من طراز "تي – 14 أرماتا" شاركت في القتال للتأكد من فاعلية استخدامها. وأضاف أن الدبابات المذكورة تم سحبها لاحقا من الحد الأمامي.

وقال مصدر آخر إن دبابات "أرماتا" دخلت الخدمة في وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي.

يذكر أن مصدرا في وكالة "نوفوستي" الروسية كان قد أفاد في أبريل الماضي بأن القوات الروسية بدأت في استخدام دبابة "تي – 14" لإطلاق النيران على مواقع القوات الأوكرانية.

أما مجلة Military Watch Magazine الأمريكية فأفادت في مايو الماضي بأنه تم تصوير دبابة "أرماتا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ولفتت المجلة الانتباه إلى شريط فيديو ظهر على الشبكات الاجتماعية الغربية وأظهر دبابة "أرماتا" وهي تطلق نيرانها على مواقع القوات الأوكرانية.

وتوصل المحللون في المجلة بعد دراسة الفيديو إلى استنتاج مفاده أن الدبابة الروسية الجديدة استعرضت قدرتها الفائقة على البقاء، وأشاروا إلى أن سمك دروعها بلغ 900 ملم، وأنه تم تزويدها بأجهزة الحماية النشيطة "أفغانيت" إلى جانب الحماية الدينامية "مالاخيت".

المصدر: لينتا. رو