وزير الدفاع الأمريكي: سنبرم اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية، مثل الدول الأخرى.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول بيان مجموعة السبع بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا: "يمكننا أن نتوقع من دول مجموعة السبع إبرام اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا في المستقبل، والولايات المتحدة من جانبها ستبرمها أيضا بالتأكيد".

وفي الأسبوع الماضي، أصدر قادة دول مجموعة السبع بيانا مشتركا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وأبلغت على وجه الخصوص عن الاستعداد لنقل أسلحة حديثة إلى كييف.

وإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دول مجموعة السبع ستتفاوض مع أوكرانيا بشأن ضمانات أمنية ثنائية، فضلا عن مساعدة كييف في تعزيز القوات المسلحة.

ومن جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضمانات الأمنية لكييف من دول مجموعة السبع، مؤكدا رغم ذلك أنها لا تعوّض عضوية بلاده في "الناتو".

وفي تصريح بعد محادثاته مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم، قال زيلينسكي إنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها "ليست بديلا عن عضوية الناتو، بل ضمانات أمنية على طريق التكامل".

المصدر: RT + إنترفاكس