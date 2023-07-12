زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع الأمنية لا تعوّضنا عن عضوية "الناتو"

رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضمانات الأمنية لكييف من دول مجموعة السبع، مؤكدا رغم ذلك أنها لا تعوّض عضوية بلاده في "الناتو".

وفي تصريح بعد محادثاته مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم، قال زيلينسكي إنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها "ليست بديلا عن عضوية الناتو، بل ضمانات أمنية على طريق التكامل".

وقال إن "نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس جيدة، لكن إذا تلقينا الدعوة لعضوية الحلف، سيكون ذلك هو الأمثل"، مشددا على أن "أوكرانيا كانت وستبقى مصدرا لأمن أوروبا ولن تحتاج إلى خطة خاصة للانضمام إلى الناتو".

وأضاف: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا أكدتها مجموعة السبع وكييف ستصبح عضوا متساويا مع بقية أعضاء الناتو. نتفهم أن شركاءنا يدعموننا بالسلاح كي ندافع عن أنفسنا وأننا لن نتمكن من الانضمام للناتو خلال الحرب".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بأن أوكرانيا ستنضم للأطلسي "بعد الحرب".

وسيعلن أعضاء مجموعة السبع اليوم الأربعاء عن خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا في اليوم الثاني من قمة الأطلسي التي سببت خيبة أمل لزيلينسكي الذي كان يعوّل على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من مجموعة السبع خاطئة وغاية في الخطورة، وتتعدى على أمن روسيا.

وأضاف: "هذه الدول في الواقع تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزّأ، وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية".

ووصف بيسكوف "الناتو" بأنه "حلف هجومي ولم يتم إعلانه وتشكيله لضمان الاستقرار والأمن الدوليين، بل لإثارة الاضطراب والعدوان".

المصدر: "أ ف ب" وRT