معهد أبحاث القطب الشمالي والجنوبي يوضح مصير أكبر جبل جليدي يطفو على وجه الأرض

أفاد معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي بانجراف أكبر جبل جليدي على سطح الأرض بسرعة تزيد عن 150 كيلومترا شهريا على طول ساحل القارة القطبية الجنوبية.

وأوضح المعهد عبر الموقع الإلكتروني، أن الخبراء والمتخصصين في مركز معلومات الجليد والأرصاد الجوية والمائية "الهيدرولوجية" التابع للمعهد يتابعون حركة أكبر جبل جليدي A23a على هذا الكوكب، حيث كانت القاعدة العلمية السوفيتية الموسمية Druzhnaya-1 موجودة سابقا".

وأضاف البيان أنه الجبل الجليدي بدأ الانجراف النشط بسرعة تزيد عن 150 كم شهريا نحو بحر ويدل، منذ بداية الشتاء في أنتاركتيكا "القارة القطبية الجنوبية" وذلك بعد أكثر من 30 عاما من الانفصال عن النهر الجليدي في أنتاركتيكا.

وأشار البيان إلى أن الجبل الجليدي يمكن أن "يطفو بعيدا" نحو الشرق خلف ممر دريك ويبدأ في الانهيار تحت تأثير التيارات الأكثر دفئا.

ولفت المعهد، إلى أن الجبل قد يدخل فيما يعرف "بدوامة ويديل" وهو المسار البطيء لبحر ويديل، الذي سيحمله غربا ثم شمالا، وتدريجيا سيبدأ بالذوبان والانهيار تحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح المعهد أن الجبل الجليدي لا يشكل أي تهديد للملاحة، فهو مرئي بوضوح من الأقمار الصناعية، لذلك ستكتشفه أنظمة السفن الحديثة من مسافة بعيدة.

المصدر: نوفوستي