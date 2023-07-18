عاطل عن العمل يهدد بقتل وزير الدفاع في بلغاريا بسبب مساعدة أوكرانيا

أفادت صحيفة "24 ساعة"، بأن رجال الأمن البلغاري اعتقلوا رجلا عاطلا عن العمل، لأنه هدد بقتل وزير الدفاع في بلغاريا تودور تاجاريف بسبب المساعدة لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة، أن الوزير تلقى رسالة تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 4 يوليو من مستخدم مجهول الهوية تقريبا. ولكن لاحقا اتضح أن صاحب التهديد هو غريغور ديموف العاطل عن العمل والبالغ من العمر 39 عاما.

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وعلى خلفية التهديد، باشرت الهيئات ذات العلاقة، التحقيق مع الموقوف بتهمة التهديد بالقتل.

وتتخذ حكومة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف موقفا مؤيدا لتقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك العسكرية.

في نهاية يونيو أعلن وزير الدفاع تاجاريف عن الحزمة الثانية من المساعدات العسكرية الفنية البلغارية إلى سلطات كييف.

ويشار إلى أن الوزير البلغاري تلقى رسالة التهديد، مباشرة قبل زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى كييف.

المصدر: نوفوستي