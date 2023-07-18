في أوديسا لا يستبعدون تدمير مدافع "جيبارد" أثناء الانفجار في الميناء

اعترفت قنوات مدينة أوديسا على تطبيق "تليغرام" بأن الانفجار الذي وقع في ميناء المدينة قد يكون أصاب منظومة الدفاع الجوي الألمانية 3CY Gepard.

وقد نشرت قنوات أوديسا بعد غارة جوية ليلية مقطع فيديو لانفجار في ميناء المدينة، لم يستبعد تدمير منظومة الدفاع الجوي الألمانية ذاتية الدفع 3CY Gepard، حيث استمرت الغارة الجوية في أوديسا ليل الثلاثاء لنحو ساعتين.

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ووفقا للسلطات المحلية، فقد تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في المدينة، فيما أبلغت سلطات منطقة نيكولاييف عن اندلاع حريق في منشأة صناعية.

كما أبلغت قنوات أوديسا على تطبيق "تليغرام" عن الغارة، ونشرت الصفحة العامة "تبيبتشنايا أوديسا" مقطع فيديو توضح فيه الإجراءات "الشجاعة" للدفاع الجوي الأوكراني، حيث أقلعت الصواريخ وسقطت على الأرض، وتم نشر مقطع فيديو للانفجار في الميناء، كما أفاد جانب من الجمهور ليلا بأن الميناء كان يحترق أيضا في نيكولاييف.

كما أشارت قناة CNN الأمريكية إلى انطلاق منظومات الدفاع الجوي في أوديسا، كما سمع موظفوها في المدينة دوي 4 انفجارات.

المصدر: نوفوستي