الصين تعلق على هجوم جسر القرم

دعت الصين أطراف النزاع في أوكرانيا إلى الامتناع عن مهاجمة الأهداف المدنية واحترام القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على طلب من وكالة "تاس" للتعليق على الهجوم الإرهابي على جسر القرم أمس الاثنين.

وقالت نينغ: "تعتقد الصين أنه يتعين على الأطراف المعنية الامتناع عن مهاجمة الأعيان المدنية والبنية التحتية، وضمان سلامة المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي".

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وأضافت أن بكين تأمل في أن تبذل جميع أطراف الصراع "جهودا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وأن تساهم بشكل مشترك في التخفيف من حدة الوضع".

وتعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي تقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الأجهزة المختصة الغربية في التفجير.

المصدر: "تاس"