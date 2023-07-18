 
مباشر

الولايات المتحدة.. إصابة ثلاثة شبان بإطلاق نار في تايمز سكوير (فيديو)

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. إصابة ثلاثة شبان بإطلاق نار في تايمز سكوير (فيديو)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpd3

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية أن ثلاثة شبان مراهقين أصيبوا في إطلاق نار وقع في تايمز سكوير ليل الاثنين الثلاثاء.

وقالت شرطة نيويورك إن الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 و17، أصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساء.

وأصيب الشابان البالغان من العمر 15 عاما و16 عاما في ساقهما. أما الضحية الثالثة الذي يبلغ من العمر 17 عاما، فأصيب بطلق ناري في ذراعه.

وقالت السلطات إن المسلح فر سيرا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وذكرت مصادر أن المراهقين كانوا ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به الذي أخرج مسدسا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.

المصدر: "نيويورك بوست"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا