الولايات المتحدة.. إصابة ثلاثة شبان بإطلاق نار في تايمز سكوير (فيديو)

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية أن ثلاثة شبان مراهقين أصيبوا في إطلاق نار وقع في تايمز سكوير ليل الاثنين الثلاثاء.

وقالت شرطة نيويورك إن الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 و17، أصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساء.

#Breakingnews. Man shot at 42th St and 7th in the heart of Time Square. The suspect is on the run

For licensing email viralnewsnyc@gmail.com

🎥 by @LeeroyPresspic.twitter.com/3PY0iU4D6O — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) July 18, 2023

وأصيب الشابان البالغان من العمر 15 عاما و16 عاما في ساقهما. أما الضحية الثالثة الذي يبلغ من العمر 17 عاما، فأصيب بطلق ناري في ذراعه.

#Breaking - “I saw two people on the ground. Blood everywhere”



Two people were shot in Times Square at 41st street and 7th avenue according to an alleged eyewitness. Police (NYPD) recovered a bloody citibike and multiple shell casings.



L2FTVcast@gmail.com to license pic.twitter.com/qeKRVstnza — LUKE2FREEDOM (@L2FTV) July 18, 2023

وقالت السلطات إن المسلح فر سيرا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وذكرت مصادر أن المراهقين كانوا ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به الذي أخرج مسدسا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.

المصدر: "نيويورك بوست"