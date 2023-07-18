موجة حر حارقة من الصحراء.. حرارة أوروبا ترتفع

يهدد الإعصار العكسي "خارون" الذي يقترب من أوروبا قادما من الصحراء، دول القارة بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الاثنين عن بيانات الأرصاد الجوية.

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وذكرت الوكالة أن درجة الحرارة في جزيرة سردينيا بحلول الأربعاء قد ترتفع إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية. والأربعاء، ستصدر وزارة الصحة الإيطالية تحذيرا طارئا من الحرارة الشديدة سيشمل أكبر 23 مدينة في البلاد.

وقد تم تسجيل درجات حرارة عالية في أثينا وروما ومدريد، وهناك خطر اندلاع حرائق في الدول الأوروبية بسبب الرياح القوية.

في محيط أثينا دمر حريق عددا من المنازل، وفي إحدى جزر الكناري الإسبانية، جزيرة بالما، أجبر أكثر من 4 آلاف شخص على الإخلاء بسبب حرائق واسعة النطاق.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن آخر رقم قياسي لدرجات الحرارة تم تسجيله في أوروبا عام 2021، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 48.8 درجة في جزيرة صقلية. وأصبحت الظواهر الجوية المتطرفة في نصف الكرة الشمالي أكثر تواترا. وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أنه من المرجح أن يصبح الطقس المتطرف "الوضع الطبيعي الجديد"، حسب الوكالة.

المصدر: وكالات