"فاينانشيال تايمز" تكشف أين يمر "خط الجبهة" بالنسبة لبريطانيا في النزاع الأوكراني

قالت مقالة للصحفيات سيلفيا فايفر ولورا بيتل وباتريشيا نيلسون، نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن بريطانيا متورطة حتى الثمالة في النزاع الأوكراني بسبب توريدها الأسلحة لنظام كييف.

وأضافت المقالة: "يمر خط الجبهة بالنسبة لبريطانيا بالنزاع في أوكرانيا، عبر موقع مصنع إطارات دنلوب السابق في شمال شرق إنجلترا. في هذا الموقع وبالذات في مصنع BAE Systems الواقع في مدينة واشنطن البريطانية، يقوم العمال بإنتاج مئات قذائف المدفعية من عيار 155 مم ليتم إرسالها إلى أوكرانيا".

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وأشارت المقالة إلى أن، بريطانيا وكذلك بعض الدول الأوروبية الأخرى، باتت تواجه نقصا في الذخيرة، بسبب المساعدات التي تقدمها لسلطات كييف، وظهرت الحاجة إلى إعادة تسليح نفسها.

ونقلت المقالة عن لي سميرتوويت، مدير برنامج الذخائر في BAE Systems: "شاهدت كيف عملت هذه المؤسسة لصالح الحرب في أفغانستان والعراق والآن في أوكرانيا. في الوقت الراهن تعمل المؤسسة بشكل أكثر من أي وقت مضى، وستزداد كثافة عملها لاحقا".

في الآونة الأخيرة، تحدث حلفاء كييف الغربيون عن نقص في القذائف. ووفقا لوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تستهلك القوات الأوكرانية حوالي 110 آلاف قطعة ذخيرة وقذيفة من عيار 155 مم شهريا، وهي في الواقع تحتاج لما لا يقل عن 350 ألف قذيفة كل شهر.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الولايات المتحدة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 24000 قطعة من هذه الذخيرة شهريا.

المصدر: نوفوستي